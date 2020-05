Gobierno español pedirá prolongar el estado de alarma un mes más

Esta prórroga debe ser aprobada en el Congreso de los Diputados, donde el gobierno no tiene la mayoría y la oposición de derecha no le apoyó en su última petición para extender este estado excepcional. Foto: AP

MADRID, ESPAÑA.- El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el sábado que pedirá al Congreso de los Diputados una última prórroga "de alrededor de un mes" del estado de alarma, que termina el 24 de mayo.



"Pretende ser el último estado de alarma y abarcar hasta al final de la desescalada. Por eso, en lugar de ser de 15 días, sería alrededor de un mes", dijo, durante un discurso transmitido por televisión.



El estado de alarma, decretado el 14 de marzo, permitió imponer un confinamiento estricto a la población y ya fue extendido en varias ocasiones.

"Si el Gobierno ve que se puede levantar el estado de alarma antes de ese mes, lo haremos", ha dicho Sánchez.



España es uno de los países más castigados por el nuevo coronavirus, con un total de 27,000 muertos. Desde el pasado lunes, inició un desconfinamiento por fases, dependiendo de la situación sanitaria de cada región.



El lunes, un 70% de los españoles habrá iniciado ya el desconfinamiento.



La primera fase prevé la apertura con límites de las terrazas de los bares y de los restaurantes y permite las reuniones familiares o entre amigos de un máximo de 10 personas.



Pero la región de Madrid, una parte de la comunidad autónoma vecina de Castilla León y la región de Barcelona mantendrán un estricto confinamiento por miedo a un rebrote de la pandemia. No obstante, también pequeños comercios podrán comenzar a abrir sin cita previa desde el lunes.

El gobierno de derecha de Madrid y la alcaldía de la capital criticaron la decisión del gobierno y denunciaron una decisión "política" en el hecho de que la región no cambie de fase y siga adelante con su desconfinamiento.



"La desescalada puede acabar en la mitad del país con el inicio del verano", ha confiado Sánchez.



El presidente pidió a los españoles que vivan este deconfinamiento con la "máxima prudencia".



"El riesgo continua ahí, el virus no se ha ido y su amenaza es real", insistió Sánchez.



Según el último balance publicado el sábado, 102 personas murieron por coronavirus en las últimas 24 horas en el país, la cifra más baja en dos meses. El número total de víctimas mortales en esta pandemia es de 27,563. El número de contagios confirmados por tests PCR supera los 230,000 pero el número real de positivos puede ser mucho mayor.