“#Irresponsables”, hashtag contra España por salida de niños en medio de pandemia

MADRID, ESPAÑA.- Tras seis semanas de cuarentena por el coronavirus, el gobierno español autorizó para que los niños salieran a la calle por primera vez desde que estalló la pandemia en ese país.

Sin embargo, la medida que fue acogida con alegría por padres de familia y los niños, también es duramente criticada en las redes sociales por quienes califican la medida como una irresponsabilidad.Con el hashtag #Irresponsables el ciberespacio se llenó de críticas.

La medida buscaba que los niños no tuvieran miedo a la pandemia, que disfrutaran del aire libre, que no se traumaran… Pero lo que sucedió fue -por momentos y en algunos lugares- un descontrol.

Imágenes de menores apiñados al aire libre dieron vuelta al mundo y generaron indignación en los españoles, que luego de semanas confinados empiezan a ver cómo se aplana la dolorosa curva de muertos por coronavirus.

En España murieron casi 23 mil personas, un verdadero drama, que se podría empeorar tras la aglomeración de padres y niños en varios lugares de esparcimiento.

La idea era que los niños salieran a tomar aire fresco, guardando la distancia y las medidas de bioseguridad, además que solo tuvieran contacto con las personas de su propia casa, pero en muchas zonas esto no se cumplió.



“Es responsabilidad del adulto acompañante garantizar que se cumplen durante la realización del paseo diario los requisitos para evitar el contagio”, dice el decreto.

La idea buscaba que los niños tuvieron un tiempo para divertirse, bajo medidas de bioseguridad.

Pero esto faltó: responsabilidad. Por ello el hashtag #Irresponsables se transformó en tendencia en España.



“Viendo imágenes como esta te das cuenta de lo irresponsables que somos muchas personas en este país. Por favor, dejad de hacer el gilipollas. Muchos no sois conscientes de lo jodido que ha sido esto para quien lo ha sufrido. No facilitéis el contagio #irresponsables”, escribió el usuario @Marwanmusica, otro compartió @markusQQCCMH fue más duro aún: “Llevo casi 2 meses encerrado en un piso de 60m2 en Madrid, sin terraza, ni perros. Sólo salgo 1 día a la semana para hacer la compra en el súper más cercano, siempre protegido. Hoy abren la mano, y hacéis esto?? Sois unos #irresponsables y unos egoístas”.



“#Padres irresponsables lo que realmente querían era ver a sus amigos y no caminar con sus hijos”, se leía en otro de los posteos.