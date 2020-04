Trump: "¿El Covid-19 fue un error que se descontroló o fue algo deliberado?

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este sábado que podría haber "consecuencias" para China si se demostrara su responsabilidad voluntaria en la pandemia de coronavirus.



"Podría haber sido detenido en China antes de empezar y no lo fue", dijo el presidente en la Casa Blanca durante su rueda de prensa diaria sobre la epidemia. "Y ahora todo el mundo está sufriendo por ello".



Trump fue consultado sobre si Pekín iba a sufrir alguna consecuencia por la pandemia que comenzó en la ciudad china de Wuhan en diciembre y ha dejado más de 157,000 fallecidos en todo el mundo.



"Si fueron intencionadamente responsables, desde luego", dijo. "Si fue un error, un error es un error (...) pero si fueron intencionadamente responsables, sí, entonces debería haber consecuencias".



"¿Fue un error que se descontroló o fue algo deliberado?", se preguntó. "Hay una gran diferencia entre ambas cosas".

VEA: Régimen chino ocultó al menos 40 mil muertes por Covid-19 en Wuhan



"En ambos casos deberían habernos dejado entrar", dijo. "Les pedimos entrar pronto. Y no nos querían allí. Creo que sabían que era algo malo y estaban avergonzados".



"Dicen que están haciendo una investigación", añadió Trump. "Así que veamos lo que ocurre con su investigación. Pero nosotros también estamos investigando".



El gobierno estadounidense afirma que no descarta que el nuevo coronavirus haya salido de un laboratorio de Wuhan que estudia tipos de coronavirus en murciélagos.



El portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, rechazó los artículos de la prensa estadounidense sobre esa hipótesis alegando que no tienen ninguna "base científica".

ADEMÁS: Alentados por Trump, miles exigen el fin de la cuarentena



Trump también mostró sus dudas respecto a las cifras oficiales de víctimas en China, donde el coronavirus apenas provocó 0,33 muertes por 100,000 personas.



"Esa cifra es imposible", dijo el mandatario republicano. "Es una cifra imposible de alcanzar".



Según los datos presentados en la rueda de prensa, Estados Unidos ha tenido 11,24 muertes por 100,000 habitantes, mientras que en Francia fueron 27,92 y en España, 42,81.