El Covid-19 ataca desproporcionadamente a minorías en Nueva York  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Las muertes por coronavirus han sido desproporcionadamente altas en las comunidades negra e hispana, y la ciudad inicia una campaña dirigida a esos sectores, dijo el miércoles el alcalde Bill de Blasio.



"Vemos gente con dificultades antes de recibir un ataque particularmente fuerte", dijo de Blasio en conferencia de prensa.



Según datos preliminares, los hispanos constituyen el 34% de los muertos, pero el 29% de la población. Los negros son el 28% de los muertos por coronavirus, aunque sólo representan el 22% de la población.

LEA: Por virus, Chile aprueba ley para trasladar presos a su casa



De Blasio dijo acerca de las disparidades raciales: "Es enfermizo. Es problemático. Está mal. Y lo combatiremos con todas nuestras fuerzas".



El comisionado de salud de la ciudad, doctor Oxiris Barbot, dijo que los sectores más golpeados por el virus "tienen tasas más altas de enfermedades crónicas subyacentes" que otros neoyorquinos.



Las autoridades de salud estatales informaron el martes que el virus ha matado a más de 4,000 personas en la ciudad de Nueva York.



De Blasio reconoció el miércoles que las estadísticas oficiales de coronavirus han excluido a cientos de personas que murieron en sus casas sin haberse sometido a la prueba del virus, y que la ciudad empezará a incluirlas en sus cifras de Covid--19.



Dijo que la ciudad iniciará una campaña multimillonaria para llevar información sobre el virus a los sectores que no hablan inglés. Aunque las cifras del miércoles revelan disparidades raciales en las muertes por el virus, éstas no son tan altas como las de otras regiones del país.

VEA: Ecuador castigará con cárcel a contagiados que violaron la cuarentena



De acuerdo con el Departamento de Salud de Michigan, el 40% de los muertos de Covid-19 en el estado son negros, aunque éstos constituyen apenas el 14% de la población.



En declaraciones horas antes por televisión, el alcalde dijo que las estadísticas excluyen a mucha gente que murió en sus casas sin habérseles aplicado la prueba del coronavirus.

"La verdad llana es que el coronavirus está provocando estas muertes tan trágicas", dijo de Blasio por el canal CNN. "No hablamos de 10 o 20 personas. Hablamos de algo así como 100, 200 personas por día".



El Departamento de Bomberos ha registrado hasta 200 muertes diarias de personas en sus casas en las últimas semanas. El promedio antes de la pandemia era de 25 personas muertas en sus casas por día.



De Blasio dijo que la ciudad empezará a incluir esas muertes en su recuento. En declaraciones al canal Fox 5, sostuvo: "He dicho a nuestros expertos en salud que debemos reconocer que la causa abrumadora de esto es el coronavirus. No todas las muertes, pero evidentemente la vasta mayoría están relacionadas con el coronavirus. Debemos incluirlas como parte de este recuento tan doloroso".



De Blasio también reconoció que las personas de color son un sector desproporcionadamente alto entre las víctimas del virus y que hablaría de ello en detalle en las próximas horas. "La clase se disparidades de salud que conocemos desde hace demasiado tiempo se evidencian claramente en esta crisis", dijo a Fox 5.



En la mayoría de la gente, el coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. En algunas personas, sobre todos los adultos mayores y las que padecen trastornos de salud subyacentes, puede provocar enfermedades más graves, como la neumonía, e incluso la muerte.



La cifra de casos confirmados en Estados Unidos se acercaba el miércoles a 400,000, con algo menos de 13,000 muertes, según cifras de la Universidad Johns Hopkins.