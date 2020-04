Gobernador de Nueva York amplía medidas de confinamiento hasta el 29 de abril

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció el lunes la ampliación de las medidas de confinamiento debido al coronavirus hasta el 29 de abril.



Cuomo dijo que la tasa de muertes por la Covid-19 en Nueva York llegó a una meseta en los últimos dos días, pero indicó que las escuelas y los comercios deben permanecer cerrados hasta el 29 de abril.



"Este no es el momento de ser laxos", dijo en conferencia de prensa.

VEA: OMS descarta que las mascarillas sean la 'solución milagro' contra el Covid-19

La cifra de muertes por coronavirus en Nueva York, el estado más afectado, alcanzó los 4,159, dijo el gobernador Andrew Cuomo.



Fue la primera vez que el conteo diario cayó, luego de que el sábado se registrara la cifra récord de 630 muertes en 24 horas, pero el gobernador dijo a periodistas que era demasiado temprano para saber si es la cima de la curva.



"No lo sabremos hasta los próximos días, si sube o si baja", dijo Cuomo. En su estado se han reportado 122,031 infectados confirmados, cerca de una décima del total mundial.



Cuomo dijo que su objetivo es trasladar a los pacientes de los hospitales ya sobrecargados a otros con más capacidad y equipamiento.



Y lamentó una cantidad insuficiente de ventiladores, equipos para ayudar a salvar vidas con respiradores.

LEA: FOTOS: España recorta muertes por coronavirus; mientras el encierro continúa



"No puedo decir a un hospital, te enviaremos todos los suministros que necesites, todos los ventiladores que necesites. No los tenemos", dijo.



El gobernador dijo que la prueba rápida, que aún no está al alcance, es la clave para "regresar a la normalidad", y volvió a pedir a otros estados y al gobierno federal que le presten material clave como los respiradores.



Cuomo prometió devolver el favor cuando el virus se propague a otro lugar - Nueva Jersey, Michigan y Luisiana están surgiendo como focos de contagio.