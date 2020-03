Juez de Texas prohíbe suspender abortos durante la crisis del coronavirus

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. - Un juez federal estadounidense suspendió el lunes la decisión del estado de Texas (sur) de incluir los abortos en la lista de procedimientos prohibidos que no son de emergencia durante la crisis por el nuevo coronavirus.



Decisiones judiciales similares fueron pronunciadas en dos estados que habían tomado la misma medida, Ohio y Alabama.



"La Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado muy claramente" al reconocer el derecho de las mujeres a abortar mientras el feto no sea viable, dijo en su sentencia el juez Lee Yeakel.

"Este tribunal no especulará si la Corte Suprema ha incluido silenciosamente una cláusula, excepto en estado de emergencia nacional. Solo la Corte Suprema puede restringir el alcance de sus fallos", agregó, congelando la decisión de Texas, en espera de un examen sustantivo del expediente.



Al igual que otros estados, Texas ordenó posponer los procedimientos médicos que no sean de emergencia para garantizar la disponibilidad de camas de hospital para pacientes de Covid-19 y equipos de protección para cuidadores.



Pero hace una semana, su fiscal general aseguró que esta orden también se aplicaba a los abortos, excepto que peligre la vida de la paciente. Desde entonces, otros cuatro estados, todos conservadores -Ohio, Iowa, Alabama y Oklahoma-, siguieron su ejemplo.



Esas decisiones habían sido criticadas por los defensores del derecho a la interrupción del embarazo, que denuncian una maniobra "ideológica" y recuerdan que los abortos no pueden esperar.



Recursos similares fueron presentados el lunes en otros estados.



Ante el riesgo de condenas a penas que pueden llegar a un máximo de 180 días de cárcel y una multa de mil dólares, las clínicas de Texas debieron cerrar sus puertas y denunciaron que un centenar de mujeres que habían previsto abortar la semana pasada no pudieron hacerlo.



"Es preocupante e inaceptable que estados hostiles al derecho al aborto exploten la crisis del coronavirus para prohibir estas intervenciones", denunció Nancy Northup, del Centro de Derechos Reproductivos.



"El aborto es un servicio médico de urgencia que no puede ser postergado", afirmó Alexis McGrill Johnson, de la poderosa Planned Parenthood, para quien en tiempos de crisis sanitaria "la gente sigue manteniendo relaciones sexuales" y tiene "tal vez más necesidad" que lo habitual de recurrir a servicios de planificación familiar.



Es poco probable que el caso termine allí: Texas tiene la intención de apelar la decisión, dijo un portavoz del fiscal general en la prensa local.



La Corte Suprema de Estados Unidos reconoció en 1973 el derecho de todas las estadounidenses al aborto, pero permite a los estados legislar sobre su práctica, lo que genera grandes disparidades según las regiones.

