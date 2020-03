Trump descarta decretar cuarentena general y obligatoria en todo EEUU  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que no tiene planes de poner a todo el país en confinamiento obligatorio para enfrentar la pandemia de coronavirus.



"No creo que algún día lo consideremos necesario", dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.



"Se hizo en California, se hizo en Nueva York, estos son dos puntos calientes (...) Pero si vas al Medio Oeste o a otro lugar, ven todo esto en la televisión y no tienen los mismos problemas ", agregó.

