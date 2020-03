Confirman segundo caso de coronavirus en Brasil

SAO PAULO, BRASIL.- Brasil confirmó este sábado un segundo caso "importado" de coronavirus en Sao Paulo, tras el diagnóstico de otro paciente que viajó recientemente a Italia, informaron las autoridades.



"La Secretaría de Salud de Sao Paulo notificó otro caso importado, confirmado, de coronavirus (COVID-19)", informó el Ministerio de Salud en un comunicado.



Se trata de un brasileño de 32 años que vive en Sao Paulo y regresó el pasado jueves de Milán (norte de Italia). Tras presentar síntomas, fue atendido en un hospital privado y los exámenes confirmaron el contagio.



"Durante el vuelo utilizó una mascarilla (...). Al ser atendido manifestó fiebre, tos, dolor de garganta, dolor muscular y dolor de cabeza. Fue orientado a mantener aislamiento domiciliario, ya que su cuadro clínico es leve y estable", detalló el ministerio.



Su esposa, que lo acompañó en el viaje, no presenta ningún síntoma, pero también permanecerá en su casa bajo vigilancia de las autoridades sanitarias.



"A pesar de la nueva confirmación, no hay ningún cambio en la situación nacional, porque no existen evidencias de una circulación sostenida del virus en territorio brasileño", subrayó el Ministerio de Salud.



Hasta el viernes, Brasil registraba 182 casos sospechosos.



El primer paciente diagnosticado con el virus en América Latina fue un brasileño de 61 años que vive en Sao Paulo, y que regresó el 21 de febrero también de la región de Lombardía, en el norte de Italia.



México y Ecuador también confirmaron casos del virus.



Italia, el país europeo más afectado, superó los 1.000 casos de contagio por el nuevo coronavirus y registró hasta ahora 29 muertos.



La epidemia ya causó más de 2.900 muertes y casi 86.000 contagios en 61 países y territorios, según un balance de la AFP a partir de fuentes oficiales.



La mayoría de las muertes (2.835) y contagios (79.251) se ha registrado en China continental, donde surgió la epidemia a fines de diciembre.