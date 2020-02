México acepta llegada de crucero pese a temor por coronavirus

SAN MIGUEL DE COZUMEL, MÉXICO.- Un crucero de la empresa ítalo-suiza MSC Cruceros anclará este miércoles en la turística Isla de Cozumel, en el sureste de México, luego de que autoridades de Jamaica e Islas Caimán le negaran el desembarco por temor a un caso sospechoso del nuevo coronavirus que resultó falso.



Autoridades del estado de Quintana Roo informaron que el crucero -en el que viajan 6,000 pasajeros- no tiene ningún impedimento para desembarcar en la isla, un popular destino del Caribe mexicano, toda vez que se corroboró que el pasajero que se sospechaba podía estar infectado por el nuevo virus fue diagnosticado con influenza tipo A.



"De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Salud de Quintana Roo, a bordo de la embarcación viaja un pasajero que ya fue diagnosticado con un cuadro de influenza, no de coronavirus, como se ha especulado", informaron autoridades locales en un comunicado.



La secretaría de Salud local indicó que el enfermo "no cumple la definición operacional", es decir, las condiciones que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS) para someterse a una prueba, como que haya estado en China en 14 días previos o que haya tenido contacto con alguien que haya viajado al país asiático.

"Es un paciente ya diagnosticado, tratado y en fase final de la enfermedad", dijo Alejandra Aguirre, secretaria de Salud de Quintana Roo, en rueda de prensa.



Por su parte, MSC Cruceros informó, en un comunicado, que la dirección del barco y la administración de la empresa están en contacto con las autoridades sanitarias locales para garantizar que, previo al embarque, se cumplieron todos los protocolos médicos y de saneamiento a bordo.



La compañía también sostuvo que, por precaución, la persona diagnosticada fue aislada de otros miembros de la tripulación y pasajeros desde el momento en que mostró síntomas.



"El pasajero había viajado de Miami a Manila, con conexión directa vía Estambul. Presentaba indicios de gripe común y, tras someterse al control del centro médico de a bordo, dio positivo en influenza tipo A", detalló la empresa.

El COVID-19 ha provocado ya la muerte de 2,700 personas en China, donde hay además 78,000 infectados. Fuera del país asiático, hay tres docenas de países con casos confirmados y se han registrado unas 40 muertes debido a la epidemia.



El primer caso del nuevo coronavirus en América Latina fue diagnosticado este miércoles en Brasil.



Hasta el momento, México no tiene casos confirmados de coronavirus.