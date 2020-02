Protestas en Ucrania por llegada de evacuados de China por coronavirus

KIEV, UCRANIA.-Las autoridades de Ucrania desplegaron policías y blindados en una localidad que acogerá a unos 70 ucranianos y extranjeros evacuados de China por la epidemia del nuevo coronavirus, debido a protestas de los habitantes que temen la propagación de la enfermedad.



Cientos de policías, algunos con trajes y equipo antimotines y al menos dos tanques, fueron desplegados en la pequeña ciudad de Novi Sanjari (región de Poltava, centro), indicó a la AFP Maksim Mijailik, habitante del lugar.



Desde temprano, un grupo de habitantes bloquea la carretera para impedir la llegada de los evacuados, tras lo que se registraron enfrentamientos con la policía que trataba de despejar el camino.



Un avión que transportó a 45 ucranianos y 27 ciudadanos de otros países desde la ciudad china de Wuhan, epicentro de la epidemia, hizo una breve escala en Kiev antes de aterrizar en Jarkiv (este), este jueves, según periodistas de la AFP.

Los pasajeros luego serían llevados en buses a la pequeña ciudad de Novi Sanjari para someterse a una cuarentena durante 14 días en un hospital militar.



El presidente Volodimir Zelenski intentó apaciguar los temores, asegurando en Facebook que los evacuados iban a ser "totalmente aislados".



"Los intentos de bloquear carreteras y hospitales, de no permitir a los ucranianos regresar a Ucrania, no muestran el lado positivo de nuestro carácter", subrayó.



Hasta ahora no se ha registrado ningún caso del nuevo coronavirus en Ucrania. El ministro de Salud aseguró que no había ningún enfermo a bordo del avión.

