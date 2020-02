China, cada vez más aislada por el nuevo coronavirus, que ya causó 259 muertos  

PEKÍN, CHINA.- El aislamiento en que el nuevo coronavirus sumió a China se acentuó todavía más este sábado, con Australia y Estados Unidos sumándose a la lista de países que impusieron vetos contra los viajeros procedentes del gigante asiático, donde la epidemia ya causó 259 muertos.



El virus ya ha alcanzado a más de una veintena de países, incluyendo España, el Reino Unido, Alemania, Rusia y Suecia, mientras que África y América Latina parecían de momento exentas de la epidemia.



También aumentó el número de personas infectadas en China, donde ya llegan a 11.791 afectados, después de que el viernes se diagnosticaran 2.100 nuevos casos, anunció el sábado la Comisión Nacional de Salud.



Ante la gravedad de la situación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió el jueves declarar la epidemia "emergencia de salud pública de alcance internacional".



En España se confirmó el primer caso, un turista alemán que está en la isla canaria de La Gomera (sur) y se contagió de un compatriota suyo en Alemania. Se encuentra bien, no presenta síntomas, "está aislado y recibiendo la atención médica necesaria", señaló el ministro de Sanidad, Salvador Illa.





- Aumentan las repatriaciones y medidas -



Numerosos países como España, Francia, India, Alemania, Polonia, Canadá, Colombia e Italia fletaron aviones a China para repatriar a sus ciudadanos o prevén hacerlo pronto.



Un avión de la Fuerza Aérea alemana con 102 alemanes y 26 extranjeros repatriados desde Wuhan llegó este sábado a Fráncfort y están siendo examinados en el aeropuerto. Serán sometidos a cuarentena.





Este sábado, el Reino Unido anunció que repatriará a parte de su personal diplomático radicado en China, y que solo permanecerán allí el "embajador y el personal necesario para las tareas esenciales".



Francia mantiene en un centro de vacaciones en el sur a unos 200 repatriados que evacuó el viernes.



Varios países optaron además por cerrar sus fronteras e imponer restricciones a la circulación.



Washington ordenó medidas excepcionales para cerrar sus fronteras o para imponer la cuarentena a los viajeros procedentes de China, sobre todo del epicentro de la epidemia, la ciudad de Wuhan (centro) y su provincia, Hubei, sean o no estadounidenses.



A partir del domingo a las 22H00 GMT, Estados Unidos prohibirá la entrada a todos los no estadounidenses que hayan estado en China en las últimas dos semanas. A los estadounidenses que visitaron Hubei en las dos semanas anteriores se les impondrá una cuarentena de hasta 14 días.



Australia anunció el sábado que prohibía entrar a su territorio a cualquier persona no residente procedente de China, una medida similar a las anunciadas por otros países como Italia, Singapur y Mongolia, Guatemala y El Salvador, y que causaron malestar en Pekín.



Vietnam anunció este sábado que suspendía todas las conexiones aéreas con China.



"No es necesario que cunda el pánico inútilmente, ni tomar medidas excesivas", consideró el embajador de China en Ginebra, Xu Chen, que recalcó que la OMS tenía "plena confianza en China".



El gobierno chino apuntó directamente a Washington en sus críticas, al reprocharle que hubiera recomendado a sus ciudadanos no viajar al país asiático o abandonarlo a la mayor premura.



"Las palabras y los actos de algunos responsables estadounidenses ni están fundados en hechos ni son apropiados", señaló una portavoz de la diplomacia china, Hua Chunying.



Por su parte, la OMS advirtió de que las restricciones a la circulación podrían ser contraproducentes durante una emergencia sanitaria, por el riesgo de que perturben la distribución de ayudas y de lastrar la economía de los países afectados.





- Aislamiento -



Al parecer, la epidemia apareció en diciembre en un mercado de Wuhan, una metrópolis que, de facto, se encuentra en cuarentena desde el 23 de enero. Tanto la ciudad como su región, donde viven unos 56 millones de personas, están aisladas del mundo.



Los hospitales de la ciudad están desbordados. Tras el brote, se decidió construir un nuevo hospital con capacidad para 1.000 pacientes, que empezará a estar operativo el lunes.

1OO0 Pacientes serán atendidos en el nuevos hospital que construyó China y que operará a partir de este lunes





En otras partes del país, el miedo al contagio se apoderó de los habitantes, recelosos de salir de sus casas y que, cuando salen, lo hacen con mascarilla.



Muchos ciudadanos criticaron a las autoridades por no haber informado antes sobre el virus y, el viernes, el máximo responsable político de Wuhan llegó a admitir que se "culpaba" por haber ordenado restricciones a los desplazamientos demasiado tarde.



Las autoridades del Hubei extendieron las vacaciones del Año Nuevo Lunar hasta el 13 de febrero y anunciaron la suspensión de la inscripción de los matrimonios por los funcionarios del registro civil, a fin de desalentar las reuniones.



La ciudad de Huanggang, en las afueras de Wuhan, declaró que a partir de ahora sólo se permitiría a un miembro de cada hogar salir de su casa una vez cada dos días para comprar artículos de primera necesidad.



El banco central chino anunció este sábado que dará apoyo a empresas claves en la lucha contra la epidemia e instó a las entidades financieras a dar créditos a hospitales y otras instituciones médicas.



Como medida preventiva, el grupo estadounidense de informática Apple anunció el sábado el cierre de todas sus tiendas en China hasta el 9 de febrero.



Otras empresas como Toyota, Ikea, Starbucks, Tesla, McDonald's y el gigante tecnológico Foxconn decidieron suspender de forma temporal su producción o cerrar sus tiendas en China.