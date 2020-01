El Papa bromea con una monja: "Te doy un beso, pero no me muerdas"

CIUDAD DEL VATICANO.-El papa Francisco se volvió viral este miércoles después de protagonizar una broma con una monja que se mostró muy emocionada de verlo.



El hecho ocurrió mientras el pontífice caminaba por el pasillo central del aula Pablo VI, donde se celebró la audiencia general.



Ahí, la monja, muy agitada, gritaba: "viva el Papa" a lo que él respondió sonriendo: "tú muerdes".

Después dijo que le daría un beso si estaba tranquilo y si no le mordía. "Te doy un beso, pero no me muerdas".



Ante la respuesta positiva, el Papa la abrazó y le dio un beso en la mejilla.



Este episodio se produce poco después que el Papa pidiera perdón por haberse molestado cuando una feligrés lo agarró de la mano y él le dio un manotazo.

