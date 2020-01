Los países aliados de Estados Unidos y de Irán en caso de guerra

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Estados Unidos e Irán viven momentos de gran tensión a raíz la muerte del principal general iraní Qasem Soleimani tras un bombardeo organizado por la administración de Donald Trump el pasado viernes en Irak.



Luego de este ataque, el gobierno estadunidense y el iraní han lanzado una serie de amenazas y advertencias de venganza que generan preocupación a nivel mundial ante el estallido de un conflicto armado en la zona.



"Nos complace saber que su reino de terror ha terminado", se jactó Trump tras la eliminación del comandante iraní cerca del aeropuerto de Bagdad, capital de Irak.



"Actuamos para detener una guerra. No actuamos para empezar una guerra", dijo el viernes el mandatario estadounidense, asegurando que no busca un cambio de régimen en Irán.



Mientras esto ocurre en el terreno político, en las redes sociales no se deja de especular sobre la llegada de una tercera guerra mundial, provocando miedo y ansiedad entre los internautas.

Si bien, hasta el momento hay incertidumbre si el conflicto entre ambos países escale a un enfrentamiento armado, en la zona se manejan alianzas que podrían ser decisivas en caso de llegar a estas últimas instancias.

Aliados de Estados Unidos

Estados Unidos cuenta con varios aliados estratégicos en Medio Oriente. De hecho, la gestión de Trump se ha encargado de relacionarse mucho en esta región.



Arabia Saudita, Emiratos Árabes e Israel son algunos de estos países que tienen fuerte relación con Estados Unidos, especialmente Israel por el conflicto con Palestina.

Aliados de Irán

Irán cuenta con una red de aliados, células y grupos en todo el mundo capaces de llevar a cabo complejas operaciones de inteligencia, sabotaje e incluso terrorismo que podrían apoyarlos en caso de guerra.



Grupos guerrilleros chiítas en Irak, el movimiento Huthi en Yemen, Hezbolá en el Líbano y el Grupo Islámico Hamás en Palestina son las fuerzas que ayudarían a Irán en el peor de los escenarios: la guerra.