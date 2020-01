Ministro iraquí confirma que recibió carta anunciando retirada de EEUU  

BAGDAD, IRAK.-El primer ministro iraquí, el dimisionario Adel Abdel Mahdi, confirmó este martes que recibió una carta "firmada", "traducida" y "muy clara" del mando estadounidense en la que se anunciaba una retirada militar de Irak, durante el Consejo de ministros, retransmitido por la televisión estatal.



"No es una hoja que cayó de la fotocopiadora [...]. Ahora, dicen que era un borrador [...], pero habrían podido enviar otra carta aclaratoria", declaró, después de que el jefe del estado mayor estadounidense indicase, la víspera, que la misiva en cuestión era un simple "proyecto [de carta] sin firmar" transmitido por "error".



"Era una carta oficial con el formato de página tradicional", insistió Abdel Mahdi.



Además, añadió que primero enviaron una versión traducida al árabe, que contenía errores, y que luego transmitieron una segunda versión corregida.



La carta hacía alusión a una votación llevada a cabo por el Parlamento iraquí, el domingo, para exigir que el gobierno expulsara a las tropas extranjeras de Irak.



El Parlamento reaccionó así al asesinato del general iraní Qasem Soleimani, artífice de la estrategia de Irán en Oriente Medio, en un bombardeo de Estados Unidos en Bagdad.



Según el secretario estadounidense de Defensa, Mark Esper, Estados Unidos reorganizará a sus tropas pero no abandonará e país. "No se ha tomado una decisión de abandonar Irak. Punto", declaró a la prensa el jefe del Pentágono.



La carta en cuestión, de la cual la AFP pudo consultar copia en inglés y en árabe, menciona una reorganización "de las fuerzas [...] para asegurarse que la retirada de Irak se lleve a cabo de forma segura y eficaz", y avisaba que se realizarían más vuelos nocturnos de helicóptero con ese fin.



El martes por la noche, por cuarto día consecutivo, se registraron vuelos de helicópteros a baja altura en el centro de la capital iraquí, donde se encuentra la Zona Verde, que alberga, entre otras instituciones, la embajada de Estados Unidos

