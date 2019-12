Evo Morales presentará en enero candidato presidencial de su partido

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El expresidente de Bolivia Evo Morales dijo este domingo que el 19 de enero anunciará al candidato de su partido para las próximas elecciones presidenciales, tras los cuestionados comicios de octubre que derivaron en su renuncia al poder.



Para elegir a los candidatos para presidente y vicepresidente del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que encabeza Morales, líderes de los nueve departamentos de Bolivia y dirigentes sociales se reunirán en Argentina, donde el exmandatario se encuentra refugiado.



"Estamos como en primarias, serán legítimas", dijo el expresidente izquierdista durante una conferencia de prensa en Buenos Aires.



Morales, de 60 años y quien estuvo por casi 14 en el poder, renunció el 10 de noviembre a la presidencia de Bolivia después de dos semanas de protestas tras unas elecciones que fueron cuestionadas por la oposición y la OEA, y después de que las fuerzas armadas y la policía le retiraran su apoyo.



La derechista Jeanine Áñez asumió como presidenta provisional y convocó a nuevas elecciones generales en medio de una nueva ola de protestas.

Si bien no se definió aún la fecha de los comicios, ya se barajan algunas precandidaturas.



Por parte del MAS, se considera -entre otros- a Andrónico Rodríguez, heredero político de Morales, así como Diego Pary, David Choquehuanca (excancilleres) y Luis Arce (exministro de Economía).



Entre los oponentes se perfila el expresidente centrista Carlos Mesa, y los líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, que jugaron un importante papel en la dimisión de Morales.



Para las próximas elecciones, Morales aseguró que tendrá "un plan B para enfrentar el golpe" de Estado que, considera, sufrió por parte de sus opositores apoyados por Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA).



Recientemente, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia informó que "por razones de logística" no habrá inscripciones de nuevos votantes en el extranjero para los próximos comicios.



Así, Morales tendría que ir a Bolivia para ejercer el voto, pero el exmandatario aseguró que aún no ha decidido si lo hará.

"Nuestra tarea es revertir el golpe con elecciones", subrayó Morales, diciéndose "optimista".



Desde Argentina, planea pronunciar su "informe de 14 años" de gobierno el 22 de enero.



Recientemente, la fiscalía boliviana ordenó su arresto en una investigación por supuestos delitos de "sedición y terrorismo".