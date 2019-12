Texas: Dos feligreses matan a tiros a agresor en iglesia

WHITE SETTLEMENT, TEXAS.-Los feligreses mataron a tiros el domingo a un sujeto que abrió fuego dentro de una iglesia en una localidad cercana a Fort Worth, Texas, indicó la policía.



Una persona baleada por el sospechoso también falleció y otra sufrió heridas que ponen su vida en peligro tras el ataque en la Iglesia de Cristo West Freeway, señaló el jefe del Departamento de Policía de White Settlement, J.P. Bevering, en conferencia de prensa.



El atacante accionó su arma una sola vez antes de que los fieles respondieran con “acciones heroicas” para matarlo, afirmó Bevering.



“Por desgracia, este país ha registrado tantos hechos de este tipo que a estas alturas ya nos acostumbramos a ellos. Es trágico y una situación terrible, en especial en esta temporada navideña”, afirmó en conferencia de prensa Jeoff Williams, un director regional en el Departamento de Seguridad Pública de Texas. “Me gustaría hacer notar que tenemos un par de feligreses heroicos que impidieron lo peor que uno pudiera imaginarse, salvaron numerosas vidas, y nuestros corazones también están con ellos y sus familias”.



Las autoridades han dado a conocer escasos detalles sobre las víctimas, el agresor y los motivos del ataque.



Mike Tinius, un adulto mayor en la iglesia, dijo al New York Times que uno de los fallecidos era un guardia de seguridad que hizo frente al agresor, e indicó que era un amigo querido.

“Estaba tratando de hacer lo que necesitaba hacer para protegernos al resto de nosotros”, señaló. “Es extremadamente perturbador ver a alguien cometer actos de violencia”.



Tinius dijo desconocer al agresor y señaló que aparentemente el ataque a tiros no estuvo dirigido contra nadie en particular.



Una mujer que contestó el teléfono en la Iglesia de Cristo West Freeway dijo a la AP que no podía responder a preguntas y le indicaron que les pidiera a los interesados dirigirse a las autoridades.



Según la estación televisora WFAA, con sede en Dallas, la iglesia transmitió la ceremonia religiosa por YouTube, y en el video se ve a un hombre con un abrigo largo que saca un fusil o una escopeta con la que dispara dos veces hasta que alguien le responde el fuego. Algunos feligreses se protegieron atrás de las bancas mientras otros con pistolas se dirigieron rápidamente hacia el sujeto armado, de acuerdo con la WFAA. Indicó que es posible escuchar a los feligreses gritando y llorando.



La AP no ha visto el video porque tiene etiqueta de privado en YouTube.



Dos personas con lesiones menores fueron atendidas en el lugar, dijo Macara Trusty, portavoz del servicio de ambulancias MedStar Mobile Healthcare.



El gobernador Greg Abbott solicitó a los habitantes del estado orar por las víctimas, sus seres queridos y la comunidad de White Settlement, ubicada a unos 12 kilómetros (8 millas) al oeste de Fort Worth.



“Se supone que los lugares de culto son sagrados, y agradezco a los miembros de la iglesia por actuar con rapidez para abatir al agresor armado e impedir una mayor pérdida de vidas”, dijo Abbot en un tuit.



El ataque a tiros no es el primero de índole cruento en una iglesia en Texas. En noviembre de 2017, Devin Patrick Kelley abrió fuego contra los feligreses en una iglesia en Sutherland Springs, Texas, donde mató a más de 24 personas antes de quitarse la vida.

