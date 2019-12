Salario mínimo de México aumentará 20% en 2020 

'Es una buena noticia, lo cierto es que no pensaba que se iba a lograr esto en un año de gobierno', dijo el presidente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Foto: AP.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El gobierno de México anunció este lunes un incremento al salario mínimo de 20% para 2020, luego de un acuerdo entre trabajadores y el sector empresarial.



"Es una buena noticia, lo cierto es que no pensaba que se iba a lograr esto en un año de gobierno", dijo el presidente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, en una ceremonia en Palacio Nacional.



El salario mínimo aumentará en 2020 un 20% a nivel nacional y 5% en la zona de la frontera norte con Estados Unidos, dijo la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde.



México ya había aumentado el salario mínimo este año en 16% a nivel nacional y al doble en la zona fronteriza con Estados Unidos.



Con el aumento para 2020 el salario mínimo pasará de 102,68 a 123,22 pesos diarios (6.5 dólares) a nivel nacional y de 176.72 diarios a 185.56 pesos (9.7 dólares) en la frontera.



"En términos reales se trata del mayor incremento anual en los últimos 44 años", aseguró Alcalde en la ceremonia.



"Estamos ante un punto de inflexión en la historia de los salarios mínimos que pone fin a la caída del 73% del poder adquisitivo registrado por más de 40 años", añadió la ministra.



Pero la recuperación de la capacidad de gasto de los mexicanos "va a llevar tiempo porque ésto no se resuelve por decreto", dijo de su lado López Obrador, pues se debe conseguir "sin afectar las fuentes de trabajo y sin afectar las empresas porque si no sería contraproducente".



El mandatario consideró que con esta política salarial, los programas sociales y la economía "sólida", México está listo para que su economía crezca.



Sin embargo, a finales de noviembre el Banco de México (central) revisó a la baja su pronóstico de crecimiento para 2019 al ubicarlo en un rango de -0.2% y 0.2% contra 0.2 y 0.7% de su informe trimestral anterior. El mandatario había pronosticado un 2%.