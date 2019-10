Señalan a militar por operativo fallido contra Ovidio, hijo de "El Chapo"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El gobierno de México señaló este jueves a un coronel de caballería del Ejército como responsable del fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, el pasado 17 de octubre.



"Él es el responsable de este grupo, él es el que maneja a las diferentes partes que constituyen esta estructura", dijo en conferencia de prensa el jefe del Ejército mexicano, Luis Crescencio Sandoval.



"A él van llegando los datos y va moviendo a los diferentes efectivos (militares) para desarrollar las operaciones", agregó.



El secretario de Defensa Nacional dijo que el militar dirige el grupo de análisis de información del narcotráfico, y que en la jerarquía castrense está por debajo del subjefe de Inteligencia del Estado mayor, la cúpula que apoya al titular del Ejército.



Detalló que el grupo que encabeza el militar fue el que tomó la decisión de llevar a cabo el operativo sin avisar a sus superiores.



La decisión la toma el grupo "responsable de estar observando el blanco (Ovidio Guzmán)", dijo.

"Toman la decisión porque es el momento en que pueden o ellos estiman poder llevar a buen fin la operación", agregó.



Sandoval dijo también que las autoridades castrenses investigan si en la operación se violaron reglas militares.



"Estará incluida (en la investigación) esta parte de no informar, de no pedir autorización, de no esperar la respuesta de quien tenía que estar enterado y decidir", dijo.



El pasado 17 de octubre, en Culiacán, la capital de Sinaloa (noroeste), fuerzas federales lanzaron un operativo contra Ovidio Guzmán y lograron capturarlo.

Pero lo liberaron ese mismo día, después de que el cartel de Sinaloa respondiera provocando una batalla campal en las calles de la ciudad, algo nunca visto en las décadas en que México ha combatido al narcotráfico.



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que no estaba al tanto del fallido operativo, que desató varias críticas al ser visto como una humillación al Ejército.



El gobierno difundió el miércoles un video del momento de la detención del hijo del Chapo durante el operativo.