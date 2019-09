Presidente de Ucrania critica difusión de su charla con Trump

KIEV, UCRANIA.-El presidente de Ucrania dijo el jueves a la prensa que su conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no debería haberse publicado.



Volodymyr Zelenskiy también restó importancia a una investigación en su país sobre el aspirante a la candidatura demócrata a la presidencia Joe Biden.



La Casa Blanca publicó el miércoles una transcripción aproximada de la llamada que mantuvieron los dos mandatarios el 25 de julio. En ella se ve que Trump presionó a Ucrania para que “investigara” a Biden, que podría ser su rival en las elecciones de 2020. La conversación está ahora en el centro de un juicio político al presidente.

VEA: Trump pide a Ucrania investigar a Biden pero niega "toda presión"



“Creo que estas cosas, como conversaciones entre jefes de estados independientes, no deberían publicarse”, dijo Zelenskiy dijo a la prensa en la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York. No aclaró si la Casa Blanca le había advertido sobre la difusión del documento.



Añadió que no estaba “asustado” por la difusión del texto y que “nadie puede presionarme”. La investigación sobre Biden, recalcó, es solo uno de “los muchos casos sobre los que hablo con líderes de otros países”.

ADEMÁS: Trump tilda de "cacería de brujas basura" investigación para destituirlo



La fiscalía ucraniana, la oficina del expresidente Petro Poroshenko y otros funcionarios se excusaron de hacer declaraciones a The Associated Press sobre la transcripción o la investigación sobre Biden el jueves.



Aunque reconoció que la investigación sobre Biden es de “gran interés público” en Estados Unidos, Zelenskiy dijo: “no conozco los detalles de este caso”.



“Distintos líderes hablan conmigo en muchas reuniones internacionales sobre diversos casos penales”, dijo, y mencionó ejemplos de Italia y Turquía. “Hablo sobre esos casos todos los días”.



En una reunión con Zelenskiy en Nueva York el miércoles, Trump dijo que “no apliqué presión” sobre el mandatario ucraniano, pero el borrador de la transcripción que resume la llamada muestra que Trump instó reiteradamente a Zelenskiy a colaborar con el secretario de Justicia estadounidense y con su propio abogado personal para investigar al exvicepresidente Biden.



La llamada es el tema de una denuncia interna contra Trump y la base de la decisión de la presidenta de la cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, de iniciar una investigación conducente a un juicio político.



Zelenskiy también intentó morigerar las tensiones con Alemania y Francia, ya que la transcripción incluyó comentarios críticos hacia la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron.