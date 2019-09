Trump confirma que habló de Biden con su par ucraniano

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el domingo que habló sobre el exvicepresidente Joe Biden y las acusaciones de corrupción en una llamada telefónica con el líder de Ucrania, en momentos en que la oposición pide su destitución.



La denuncia de un informante generó acusaciones de que Trump había tratado de persuadir al presidente Volodymyr Zelensky de proveer información dañina de Joe Biden, el posible rival electoral de Donald Trump en 2020.

Trump confirmó que la conversación, llevada a cabo en julio, había abordado las presuntas denuncias de corrupción que involucraban a Biden y su hijo Hunter, y planteó la posibilidad de que se publicara una transcripción.



"Tuvimos una gran conversación, muy directa, una conversación muy honesta. Espero que puedan publicarla", dijo Trump repitiendo que no había hecho nada malo.



"La conversación fue en gran medida de felicitación, en gran parte de corrupción...y en gran parte sobre el hecho de que no queremos que nuestra gente, como el vicepresidente Biden y su hijo, estén creando la corrupción...que ya está en Ucrania".



The Wall Street Journal informó que durante la llamada, Trump presionó a Volodymyr Zelensky unas ocho veces para que investigara el posible caso de corrupción que involucraba a Hunter, quien trabajó con una compañía ucraniana de gas natural mientras su padre era vicepresidente.



Joe Biden le dijo a periodistas el domingo que las acciones de Donald Trump parecían "ser un abrumador abuso de poder".



"Sé a qué me enfrento, un abusador en serie. Eso es lo que es este tipo", dijo Biden.

Juicio político

El Partido Demócrata se ha mostrado dividido sobre si presionar para un proceso de juicio político contra Trump desde que llegó al poder en 2017.



Pero el influyente congresista Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo el domingo que sus propias dudas sobre la destitución se estaban desvaneciendo por el llamado de Trump a Ucrania.

"Estamos hablando de abuso grave o flagrante y posible violación de la ley", dijo Schiff a CNN, pidiendo la divulgación total de cualquier "conducta ilícita del presidente de Estados Unidos.



"He sido muy reacio a seguir el camino de la destitución (pero) el presidente nos está empujando por este camino".



Los candidatos presidenciales demócratas Elizabeth Warren y Beto O'Rourke han pedido la destitución de Trump.