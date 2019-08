Seguidores de Maduro marchan contra el "bloqueo" de EEUU a Venezuela

CARACAS, VENEZUELA.- Miles de seguidores del chavismo marcharon este miércoles en Caracas en rechazo al bloqueo de activos de Venezuela en Estados Unidos, con el que el presidente Donald Trump busca asfixiar al gobierno de Nicolás Maduro.



Vestidos de rojo, con banderas venezolanas y del partido de gobierno, los manifestantes se concentraron ante una tarima en el centro de la capital para escuchar a altos dirigentes oficialistas.



"Yankee Go Home", "Hands Off Venezuela", consignas del chavismo, eran repetidas por los participantes, la mayoría milicianos (cuerpo civil adscrito a la Fuerza Armada) y empleados públicos.



"Estamos luchando con esta guerra que nos está haciendo la vida imposible", dijo a AFP Marta Elena Flores, de 62 años y facilitadora de los programas sociales del gobierno. Trump "tiene nervios, tiene ansias, hambre de poder, de quererse agarrar a Venezuela".



"Con bloqueo o sin bloqueo vamos a salir adelante", indicó por su parte Berta Carrillo, vestida con su camuflaje de miliciana.



Trump, que desconoce a Maduro y respalda al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado del país petrolero, ordenó la noche del lunes el congelamiento de todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos, una medida que no se aplicaba hacía tres décadas a una nación americana.



La orden, que acarrea sanciones a cualquier empresa que haga transacciones comerciales con el gobierno socialista, es la última de una descarga de medidas punitivas contra Maduro, que incluye un embargo petrolero.



"Es una nueva agresión en medio de la locura de los genocidas que gobiernan Estados Unidos", dijo Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Constituyente y número dos del chavismo. "Lo que han hecho es marcarle sufrimiento al pueblo, incluido el pueblo opositor".



Guaidó, jefe del Parlamento, único poder controlado por la oposición, insistió este miércoles en que las sanciones solo afectarán a la cúpula chavista y no al ciudadano común.

"Son al régimen, son a Maduro, producto de la soberbia", dijo en un pequeño acto en el este de Caracas para exigir la liberación del diputado Juan Requesens, detenido hace un año acusado de estar vinculado con un supuesto atentado con drones contra Maduro.



"Aquí hay una gran estrategia nacional e internacional, liderada por Venezuela, para poner fin al sufrimiento de nuestra gente", añadió Guaidó.