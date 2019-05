Trump aconseja a China no tomar represalias contra EEUU por aranceles

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump aconsejó este lunes a China no tomar represalias por los aranceles que le impuso Estados Unidos, al considerar que una escalada de esta guerra comercial entre Pekín y Washington "solo empeorará las cosas".

"China se ha aprovechado de Estados Unidos durante tantos años que lleva mucha ventaja (nuestros presidentes no hicieron el trabajo). Por lo tanto, China no debería tomar represalias, ¡eso solo empeorará las cosas!", tuiteó.

..There will be nobody left in China to do business with. Very bad for China, very good for USA! But China has taken so advantage of the U.S. for so many years, that they are way ahead (Our Presidents did not do the job). Therefore, China should not retaliate-will only get worse!