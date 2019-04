¿Quién en Kevin McAleenan, el director interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos?

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-Todas las miradas se han desviado hacia Kevin McAleenan, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Kirstjen Nielsen dejaría el cargo en el Departamento de Seguridad Nacional y él sería el secretario interino.

Tras el anuncio, Kirstjen Nielsen indicó que se quedaría hasta el 10 de abril, "para ayudar en una transición ordenada".

....I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job!