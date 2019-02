Michael Cohen, exabogado de Donald Trump, lo tilda de "racista" y "tramposo"

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El exabogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, llamó al presidente de Estados Unidos "racista", "estafador" y "tramposo" en un explosivo testimonio en el Congreso el miércoles, en el que afirmó estar avergonzado de su década de trabajo para el magnate de bienes raíces.



Cohen dijo que Trump le había encomendado un plan ilegal para silenciar a una estrella porno que decía haber tenido una relación extramatrimonial con el multimillonario, y que sabía de antemano en 2016 que WikiLeaks publicaría material para perjudicar a Hillary Clinton, dos alegaciones que el presidente ha negado.



El exasesor de Trump también dijo que el hoy mandatario dirigió las negociaciones para construir una Torre Trump en Moscú durante la campaña electoral de 2016, incluso cuando negaba cualquier vínculo comercial con los rusos.



Cohen dijo que Trump le ordenó implícitamente que mintiera sobre el proyecto, y que los abogados de la Casa Blanca "revisaron y editaron" su testimonio en 2017 cuando mintió al Congreso sobre las negociaciones para la Trump Tower.



Pero Cohen, de 52 años, también dijo que no tenía pruebas directas de que Trump o su campaña de 2016 se pusieran de acuerdo con los rusos, tema que está en el centro de las investigaciones del Departamento de Justicia y el Congreso.



Cohen, quien ha sido condenado a tres años de cárcel por delitos relacionados en parte con su trabajo para Trump, dijo que se avergonzaba de haber ejercido una década como abogado personal del actual presidente y "reparador" de problemas delicados.



"¡Está mintiendo!"

"Me avergüenzo porque sé lo que es el señor Trump. Es un racista. Es un estafador. Es un tramposo", dijo Cohen. "Hoy estoy aquí para decir la verdad sobre el señor Trump".



El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, ante la cual testifica Cohen, el demócrata Elijah Cummings, dijo que el testimonio de Cohen era "profundamente perturbador, y que debería ser preocupante para todos los estadounidenses".



"Si es tan explosivo como parece ser, creo que es el comienzo de un proceso de juicio político", dijo a la radio NPR el representante demócrata Jackie Speier, otro miembro del panel.



Trump, que se encuentra en Vietnam para una segunda cumbre sobre desnuclearización con el líder norcoreano Kim Jong Un, respondió más temprano al testimonio de Cohen filtrado en la prensa, intentando desacreditar a su exabogado.



"Michael Cohen fue uno de los muchos abogados que me representaron (desafortunadamente)", tuiteó Trump precisando que Cohen fue inhabilitado por una Corte Suprema estatal por "mentir y por fraude". "¡Está mintiendo para reducir su tiempo de prisión!".



Contraataque republicano

Cohen parecía tenso cuando inició su testimonio ante el Comité de Supervisión de la Cámara baja -controlada desde enero por los demócratas-, la única audiencia abierta y televisada de las tres que tiene programadas en el Capitolio esta semana.



El martes, Cohen pasó ocho horas a puerta cerrada en el Comité de Inteligencia del Senado, que está investigando la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 y el comportamiento de Trump durante la campaña.



Cohen testificará el jueves en una sesión a puerta cerrada en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que también examina la interferencia de las elecciones rusas, así como las relaciones comerciales de Trump con los rusos.



El testimonio de Cohen recibió una lluvia de contraataques de los republicanos.



El representante Matt Gaetz, aliado cercano de Trump, tuiteó el martes una amenaza velada dirigida a Cohen. "¿Saben tu esposa y tu suegro sobre tus novias? Tal vez esta noche sea un buen momento para esa conversación. Me pregunto si ella te seguirá siendo fiel cuando estés en prisión. Ella está a punto de conocer muchas cosas", escribió Gaetz.



Los demócratas expresaron su indignación ante el tuit, acusando a Gaetz de intimidación ilegal de testigos.



Sin "evidencia directa"

Sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016, foco de las investigaciones federales y del Congreso, Cohen dijo que no tenía "evidencia directa" de colusión entre la campaña de Trump y Moscú.



"Pero tengo mis sospechas", agregó.



Dijo que cree que a Trump se le informó con anticipación sobre una reunión entre su campaña y un abogado ruso que vendía "basura" sobre Clinton, su rival en los comicios.



Y dijo que estuvo presente a mediados de 2016 cuando el consultor de la campaña republicana Roger Stone llamó a Trump para informarle que WikiLeaks estaba a punto de publicar información perjudicial sobre Clinton, que había recibido de hackers rusos.



"El señor Trump respondió diciendo '¿No sería eso genial?'", contó Cohen.



Cohen dijo además que Estados Unidos ha visto a Trump cortejar a los supremacistas e intolerantes blancos, pero que en privado "es aún peor".



"Una vez me preguntó si podía nombrar a un país dirigido por una persona negra que no fuera 'una mierda'. Esto fue cuando Barack Obama era presidente de Estados Unidos", dijo Cohen.