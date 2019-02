Grupo de Lima dice no a intervención militar en Venezuela

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Varios representantes de los países que conforman el Grupo de Lima dijeron no a una intervención militar en Venezuela, en una reunión en la que también participó el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence.



El encuentro se registró este lunes en Bogotá, donde Perú y hasta Colombia, país con el que Nicolás Maduro rompió relaciones políticas y diplomáticas, afirmaron que "una intervención militar no era la solución".



"El uso de la fuerza no es una solución para lo que ocurre en Venezuela. Venimos luchando para que se de la solución de forma pacífica. No estamos apoyando el uso de la Fuerza. El Grupo de Lima ha venido apoyando es una solución pacífica", dijo Hugo de Zela, vicecanciller de Perú.



Por su parte, Carlos Holmes Trujillo, canciller colombiano, país sede del encuentro, afirmó que el compromiso es la transición democrática y restablecimiento del orden constitucional en Venezuela.



"Algunos países hicimos un esfuerzo importante para facilitar la operación de un canal humanitario para brindar asistencia internacional para aliviar, aunque fuera parcialmente, la grave situación humanitaria que afecta a tantos venezolanos", continuó.



Ambos diplomáticos rechazaron el uso de la fuerza para dispersar las manifestaciones qque pedían el ingreso de ayuda humanitaria, especialmente tras la muerte de dos personas y casi 300 heridas.



El Grupo de Lima ha sido crítico del gobierno de Maduro y a excepción de México, Uruguay y Bolivia, el resto de naciones han reconocido a Juan Guaidó como presidente interno de Venezuela.



En el encuentro también estuvo Guaidó, quien reiteró que él está al frente de la nación bolivariana, mientras que el vicepresidente de Estados Unidos reiteró su apoyo.