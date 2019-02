Hija de "El Chapo" Guzmán asegura que su padre no es millonario

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Rosa Isela Guzmán, la primera hija del capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, habló sobre el amor que tiene hacia su padre, además aseguró que él no es millonario.



“El Gobierno lo puso como un mal tipo, como una persona mala, pero no lo es como lo dicen. No es como lo pintan, como millonario. Como la gente lo pinta, no es”, expresó la joven mujer en una entrevista para Noticieros Telemundo.



Isela Guzmán, además se abstuvo de hablar sobre las declaraciones que su exesposo Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, hizo sobre su padre en el juicio.



"De ese tema yo no hablo", fueron las escuetas declaraciones que la hija del narcotraficante dio, quien además mostró disgusto.



La primogénita Guzmán comentó además que está arreglando los papeles de su abuela y tías para que residan en los Estados Unidos.



Rosa Isela es investigada por el delito de lavado de activos, pero aseguró que eso no le impedirá ir a la corte el 25 de junio a conocer la sentencia de su padre.