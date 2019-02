Tania Ruiz, supuesta novia de Peña Nieto, habla por primera vez de la relación con el expresidente

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tania Ruiz, la modelo mexicana que fue fotografiada junto al expresidente de México Enrique Peña Nieto, habló por primera vez sobre los rumores de su supuesta relación y de haber sido la "culpable" del divorcio con Angélica Rivera.



El programa "Un Nuevo Día" de Telemundo publicó las imágenes en las que la guapa mujer sale a defenderse de todos los ataques que ha recibido.



En sus declaraciones manifestó que ella está en paz y que se dedica a vivir el presente.



Sobre la imagen que se difundió, donde se les veía paseando por España dijo: "Ahí mismo llegaba más gente y se tomaban fotos (con él). Es una foto normal, sin argumentos".



Agregó: "Habíamos ocho personas más, digo que fue una situación sin argumentos, pero mira, por algo pasan las cosas y por algo salió esa foto, la verdad es que yo la vi y me reí".



"La verdad digo ¿cómo esa foto llegó a tanto? es una foto normal", afirmó.



Acerca del exmandatario Peña Nieto y "La Gaviota" aseguró que no sabe si tiene o no una relación. "Yo la verdad cuando los conocí fue en una boda y adiós", recordó.



Ruiz dijo que ella ha aprendido a estar tranquila y en paz, "si hay malos comentarios, buenos, pues bueno también es mucho de los que la gente lleva adentro.