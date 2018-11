Esposa de Pablo Escobar revela que la violó a los 14 años y la obligó a abortar

COLOMBIA, BOGOTÁ.- La viuda de Pablo Escobar, Eugenia Henao, reveló que el capo abusó sexualmente de ella y la obligó a abortar cuando apenas tenía 14 años.



El diario Daily Mail tuvo acceso al libro "Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar", escrito por la esposa del narcotraficante colombiano, donde revela detalles sobre su vida.



El escrito detalla que Henao, quien era hermana de uno de los mejores amigos de Escobar, tenía apenas 13 años cuando lo conoció y solo dos años después se casaron.



Escobar tenía 25 años y Henao 14 cuando tuvieron su primer encuentro sexual.



La mujer, que actualmente tiene 57 años, relató que "no estaba preparada, no sentía malicia sexual (...) No tenía las herramientas adecuadas para entender lo que significaba ese contacto íntimo e intenso".



Semanas después del encuentro Escobar nuevamente la buscó para preguntarle cómo se sentía y le pidió que la acompañara a la vivienda de una mujer en Medellín, Colombia.



En el libro también detalla que al llegar al lugar la mujer la saludó y le insertó unos tubos en el vientre (canalizadores de venas) como "prevención".



Confundida Henao le preguntó: "¿Prevención de qué?" y la mujer le contestó : "Podrías estar embarazada".



"Los días siguientes dormí con esos tubos extraños dentro de mí y me vi obligada a ir a la escuela de esa manera para que mi madre no sospechara nada", detalló.

Continuó: "Tenía un dolor intenso, pero no podía decirle nada a nadie".



La mujer se guardó esa escena por años, hasta que un día fue a terapia y se enteró que se trataba de una violación y aborto.



Henao, que publicará el libro el próximo 15 de noviembre" señaló que "tuve que conectarme con mi historia y sumergirme en lo más profundo de mi alma, para reunir el coraje y revelar el triste secreto que he guardado durante 44 años".