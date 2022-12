Muere otro periodista cubriendo el Mundial de Qatar 2022

El periodista dijo en su Twitter que fue retenido y que se le negó brevemente la entrada al partido por la “camiseta con el balón de fútbol del arcoíris” que llevaba.

“Tienes que cambiarte la camiseta. No está permitido”. “Un guardia de seguridad me dijo que mi camiseta era ‘política’ y no estaba permitida” y “otro se negó repetidamente a devolverme el teléfono. Otro guardia me gritó mientras estaba encima de mí, ya estaba sentado en una silla, que tenía que quitarme la camiseta”, describió Wahl.

