Lionel Scaloni, DT de Argentina: “No estamos obligados a ganar el Mundial bajo ningún concepto”

Para Scaloni, el combinado argentino no está obligado a ganar la Copa del Mundo en suelo qatarí.

Para el entrenador argentino existen al menos ocho o diez selecciones que compiten por alzar la Copa del Mundo, siendo la mayoría de ellas europeas, sin embargo, resaltó que dentro de sus dirigidos existe mucha confianza para afrontar el torneo.

“El equipo está decidido, se lo dije a los jugadores hoy (lunes), es un poco lo que vienen diciendo, no va a haber cambio de esquema. Lo verán mañana, pero no sale de lo use venimos viendo estos días”, cerró Scaloni.

Argentina debuta el martes 22 de noviembre frente a Arabia Saudita en el estadio de Lusail a las 4:00 AM, hora de Honduras.

