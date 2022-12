La confesión de Messi sobre su futuro previo a ganar el Mundial de Qatar 2022

“Es un orgullo poder terminar mi recorrido en los Mundiales jugando esta final. Es algo emocionante lo que estoy viviendo. Seguramente que el domingo va a ser mi último partido en un Mundial. Son muchos años ya para el siguiente (2026) y no creo que me dé. Así que espero terminar de la mejor forma”, dijo Messi en aquel momento.

“En este Mundial no corrió mucho y fue muy determinante. Le hice una entrevista una semana antes del Mundial y fuera de cámara le hice una broma. ‘Bueno, vas a estar entre los que han jugado cinco mundiales’. Antes de irse me dice que ‘si soy campeón del mundo me dejo la camiseta puesta hasta el siguiente Mundial’”, reveló Valdano.

“Ya se verá si Messi es capaz. El fútbol ha demostrado que es prácticamente imposible jugar seis mundiales. No sé. Esta euforia le va a ayudar a estar un tiempo más la camiseta de Argentina. Veremos si llega a otro mundial”, añadió el ganador de la Copa del Mundo en 1986.

Minutos después de proclamarse campeón del mundo con Argentina, Messi manifestó que quiere seguir jugando para su selección para así honrar el logro conseguido en Qatar 2022.

ADEMÁS: Messi ignora a famoso chef Salt Bae durante la celebración de Argentina