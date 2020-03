Hondureños por el mundo vivieron primero la crisis

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los primeros hondureños que vieron pasar la peste de cerca y han sobrevivido a ella son los que están alrededor del mundo.



Muchos han contado a EL HERALDO los momentos duros que han pasado ante las medidas drásticas que se han tomado en todos los países, es decir, lo mismo que está haciendo Honduras.



Hoy, a más de dos meses de haber surgido el temido virus, viven para contarlo y mantienen la esperanza de volver a estar con sus familias.

Samantha Brooks fue la primera hondureña en el lanzar el llamado de auxilio desde China, donde surgió el poderoso virus.



Las autoridades de Cancillería no la pudieron sacar de aquel país y el viernes publicó las primeras fotografías después de 57 días de estar en cuarentena y asegura que de a poco todo está volviendo a la normalidad.

En Italia muchos no hicieron caso a las medidas.







Olga Marina Rojas Mendoza es otra joven hondureña que residen en Italia, otro de los países más afectados por la propagación del Covid-19.



En entrevista con EL HERALDO manifestó que tiene más de 20 días de estar confinada en su casa, solo pueden ir a la farmacia y al supermercado.

Explicó que hay personas que no respetan la cuarentena y todavía no se dan cuenta de la gravedad del asunto y salen a hacer cosas a la calle, lo que no deberían, por eso la situación es bastante caótica.



Donde la normalidad regresa de a poco es a Hong Kong, China, aseguró el domingo a EL HERALDO Jorge Luis Mejía Fuentes, quien está terminando sus clases en línea y a la espera que haya un control total de la enfermedad para poder saber su fecha de graduación.