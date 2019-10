Lotería de visas para Estados Unidos ¿Cuáles son los errores más comunes de los participantes?

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El pasado miércoles comenzó el proceso de inscripción para el proceso conocido como "Lotería de Visas" de Estados Unidos, con esto, millones de personas optan por el permiso para ingresar al país norteamericano y evitar los engorrosos y estrictos trámites en las embajadas.



La inscripción estará habilitada hasta el próximo 5 de noviembre y el mismo aprobará 55 mil visas para el año 2021.



Aquí les presentamos los errores más comunes que cometen los participantes en el proceso del Programa de visas de inmigrantes por Diversidad o la famosa "Lotería de visas":

1-Pagar un intermediario o tramitador

Según el la guía del Departamento de Estado de los Estados Unidos, no es necesario realizar ningún pago para registrarse en la lotería de visas ya que el proceso es gratuito.



“Instamos a completar el formulario por su cuenta propia, sin un agente o facilitador que ofrezca ayuda”, señalaron las autoridades estadounidenses.

En el caso que se desee utilizar algún tipo de asistencia se recomienda estar presente en cada paso de la inscripción y así evitar cualquier error que puedan anular la inscripción.

2-Colocar un historial educativo o laboral alterado

Es importante ingresar en el antes mencionado proceso una información verídica sobre el historial educativo y laboral del solicitante ya que al no cumplir los requisitos por la plataforma hará que el participante quede fuera del proceso casi de inmediato.



Si en su caso no cuenta con la educación secundaria completa, siempre puede aplicar, si es que ha tenido recientemente al menos dos años de trabajo en un área que requiere “al menos dos años de entrenamiento o experiencia”.

3-Realizar el proceso más de una vez

El programa no es como el concurso de una lotería tradicional que puede comprar varios números o participar varias veces, al contrario si el sistema detecta que una persona aplicó dos veces será automáticamente descalificada.

4-Comenzar el proceso de aplicación sin tener la información lista

El sistema está diseñado para ser completado y enviado en un acto, ya que no permite guardar la información para continuar en otro momento. Una vez iniciada la aplicación, usted tiene solo 60 minutos para completarlo. Si se excede este tiempo, “el sistema descartará toda la información ingresada”, y habrá que comenzar desde cero.

5-Omitir a una expareja

Los participantes debe ingresar el registro de toda su familia inmediata incluyendo hijos menores de 21 años y cónyugue incluso si no conviven y si no planean viajar a Estados Unidos. Aun si la pareja está distanciada, debe ser anotada en los formularios, ya que la persona mantiene la posibilidad de ser beneficiada. Solo en caso de tener un certificado de separación legal es que puede ser excluida del registro.



En el caso que su pareja sea ciudadano americano o residente legalmente, debe omitir este paso.

6-Intentar un fraude

En cuanto a parejas, el Departamento de Estado advierte que los aplicantes que fueron beneficiados y están en la etapa de entrevista no debe convencer a nadie de contraer matrimonio para también recibir la visa, ya que ambos serían vetados de por vida por la migración estadounidense.

7-Enviar una foto retocada o antigua

Así mismo el Departamento de Estado sugiere que no haga uso de fotografías retocadas, con filtros, editadas o muy antiguas ya que el sistema rechazará inmediatamente la solicitud y el candidato será descalificado.

8-No crea que está descartado por su nacionalidad

Hay varios países que están descartados del programa de lotería. Sin embargo, una persona que nació en estos países podría aplicar de todas formas, ya que se puede considerar el país en el que nacieron los padres y hayan residido en dicho lugar. También podría considerarse la nacionalidad del cónyuge.

9-Perder el número de confirmación

Una vez que se termina de llenar los formularios, el sistema emite un número de confirmación, único y personal. El Departamento de Estado recomienda imprimir y guardar este código, ya que es la única manera de dar seguimiento a la solicitud.



Las embajadas y consulados de cada país no pueden consultar los casos sin este número, mientras que el Departamento de Estado no publica una lista de los seleccionados. Por ello, si el aplicante lo pierde, podría haber sido seleccionado y nunca enterarse.



Si uno terminó de llenar los formularios y el sistema no entregó un numero de solicitud, significa que no se guardaron los datos y deberá hacerse nuevamente.



El Departamento de Estado de los Estados Unidos, los países más beneficiados con la Lotería de Visas son: Panamá con 2,200 ciudadanos que aprobaron el proceso, seguido de Ecuador con 1,200 visas aprobadas y Chile con 600 visas aprobadas.



En el caso de Honduras son pocos los que han aprobado el proceso para ganarse una visa en el proceso.





