Hondureña vende pollo chuco en España en su tiempo libre

BARCELONA, ESPAÑA.- El sabor de la costa en España; el emprendimiento de los catrachos en Europa, además la enormes ganas de salir adelante de los hondureños es la huella que varias compatriotas, como Lili Chávez, dejan en la Madre Patria.



Hace tres años la joven salió de Honduras hacia España para conseguir un mejor futuro, pero con ella se llevó la delicia de nuestra gastronomía para emprender.

Hay un viejo refrán que reza: "tiempo es oro", y al parecer Lili Chávez lo tomó a pecho porque lo sabe aprovechar. Pese a que trabaja en una casa, sus días de descanso los utiliza para vender comida, entre ellas el pollo chuco o pollo con tajadas.



"Primero, antes que nada, agradecer a Dios porque cada día me demuestra que confiando en el todas las cosas son mejores. Hace tiempos tenía en mente poner un negocio de comidas hondureñas y ya varias semanas que lo e iniciado con este proyecto.



Cada día Dios me envía más clientes, tanto que e tenido que asociarme con Rey Skinny, ya que dos piensan mejor que uno. Se los agradezco mucho de (por) confiar en mí y pues tener el valor para echar andar este proyecto que no es nada fácil. Así que usted que vive en Barcelona y desea un plato de comida solicitar con anticipación para poder coordinar las entregas a tiempo ya que muchas personas me están encargando", escribió la emprendedora en su Facebook.



A la venta se han unido más catrachos, quienes han buscado una deliciosa manera para ganarse unos euros extras en el país europeo.

