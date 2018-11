Pobladores de Tijuana atacan con piedras y palos a miembros de la caravana migrante

Redacción

TIJUANA, MÉXICO.-Con frases de desprecio y denigrantes como "hondureño, aquí no te queremos" y "pinches mareros de mierda, váyanse" fueron recibidos miembros de la caravana migrante a su llegada a Tijuana, México, la noche del jueves.



Un enardecido grupo de tijuanenses armados con palos, piedras y basura agredió a los centroamericanos, según ellos, para lograr que dejen la ciudad.



Ante tales agresiones, tanto físicas como verbales, fue inevitable que se armara una trifulca, en la que ambas partes terminaron golpeándose.



Este tipo de acciones, podría ser el resultado de una mala información, noticias falsas que circulan en las redes sociales. Como el asalto a una tienda, supuestamente realizado por miembros de la caravana (se comprobó no fue perpetrado por los indocumentados).

Otra falsa noticia fue el supuesto enfrentamiento entre miembros de la caravana migrante y la Policía Mexicana, que supuestamente dejó a un agente gravemente herido.



Lo cierto es que tales actos, agresiones de pobladores tijuanenses, asustaron a los migrantes. “No teníamos para dónde ir porque estábamos rodeados”, dijo a Univision Maily Nuñez, quien camina con su hijo de apenas un año en brazos.



El grupo que arribó la tarde noche a Tijuana era pequeño, alrededor de 800 centroamericanos, mismos que desde hace más de un mes han transitado por varias ciudades mexicanas con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos y pedir asilo.



Largas caminatas y una mala alimentación parecen no ser pruebas suficientes para estos compatriotas, cuyo único deseo es vivir el sueño americano. A lo mencionado, ataques de los pobladores, se suman las palabras del alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, quien llamó marihuaneros y violentos a los indocumentados.



El funcionario dijo que los migrantes llegan en plan agresivo y grosero, además con cánticos y retando a las autoridades, podría referirse a las acciones de algunos migrantes cuando al llegar a la valla entre Tijuana y Estados Unidos decidieron escalarla y gritar "Trump debes construir una valla más grande", todo esto ante la mirada de agentes fronterizos de ambas naciones.



Luego comparó a los migrantes centroamericanos con los haitianos y destacó el orden en el que estos últimos circulaban.



Casi para finalizar cambió un tanto su postura al decir “no me atrevo a decir que son todos los migrantes, pero hay algunos que son vagos, marihuanos, van agrediendo a familias de Playas de Tijuana, ¿qué es eso?”.