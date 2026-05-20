Wendy Reyes, migrante hondureña deportada y acusada por el asesinato de su hijo de 2 años

Estados Unidos.- El pequeño Orlín Josué Hernández Reyes, de tan solo dos años de edad, murió luego de quedar bajo el cuidado de un familiar mientras su madre, Wendy Hernández Reyes, una migrante hondureña, permanecía detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

Hernández Reyes llegó a Estados Unidos en 2022 junto a su hermana de manera irregular, mientras se encontraba embarazada.

Según una publicación de The Washington Post, la mujer huyó presuntamente de situaciones de violencia en su país, por lo que solicitó asilo en territorio estadounidense, donde nació su hijo.

Años después, Hernández Reyes fue detenida en Alabama durante un operativo migratorio y posteriormente trasladada a un centro de detención en Luisiana, antes de ser deportada a Honduras en enero de este año.