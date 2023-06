“El último contrabando”: El más reciente TikTok del hondureño asesinado por militares en Tamaulipas

Era mi último viaje

Y no quiero hacerlo en vano

Quiero que me entierren con mi último contrabando

Si Dios no me acepta así

Pues a ver si me acepta el diablo.

Quiero en mi velorio nomás mis amigos

Los que anden en este rollo

Llevando platillos y a todos le ofrezcan polvo

Que jueguen baraja y también gallos finos

Como hacen los meros toros.

Voy a dejar en mis funerales

Todos los gastos pagados

Que toque una banda y un buen conjunto

Cuando ya me esté pelando

Que se oiga muy fuerte el corridoDe mi último contrabando.

Adornen mi tumba entera

Con goma y ramas de mota

Y quiero, si se pudiera

Entiérrenme con mi troka

Nomás pa’ que vean que la tierra

No se tragó cualquier cosa.