Tegucigalpa, Honduras.-Los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos también enfrentan incertidumbre sobre la vigencia de sus licencias de conducir y tarjetas de identificación Real ID, debido a los cambios y procesos de cancelación que afectan a este beneficio migratorio durante la administración del presidente Donald Trump. La situación es especialmente relevante para comunidades como la venezolana y salvadoreña, cuyos beneficiarios atraviesan procesos que pueden afectar su permanencia legal y, con ello, la posibilidad de conservar o renovar sus documentos de identificación. Aunque tener TPS permite cumplir con uno de los requisitos para obtener una licencia Real ​​​​​ID, esta credencial tiene condiciones específicas de vigencia y renovación que dependen del estatus migratorio de cada persona.

¿Qué es la Real ID y cómo pueden obtenerla los beneficiarios del TPS?

La Real ID es una normativa federal aprobada en 2005 que establece estándares mínimos de seguridad para la emisión de licencias de conducir y tarjetas de identificación en Estados Unidos. De acuerdo con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), estas credenciales son emitidas por los estados y deben cumplir requisitos federales de verificación de identidad, residencia y estatus legal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Sección 202(c)(2)(B) de esta legislación establece que los solicitantes deben presentar documentación que demuestre su presencia legal en el país para obtener una identificación reconocida bajo estos estándares.

En el caso de los beneficiarios del TPS, la ley contempla que una solicitud pendiente o aprobada de este beneficio migratorio puede utilizarse como evidencia válida de presencia legal para tramitar una Real ID. Sin embargo, hay una condición importante: las personas con TPS reciben una licencia de conducir o tarjeta de identificación temporal, cuya fecha de vencimiento debe aparecer impresa en el documento. Esto significa que la credencial no tiene una vigencia indefinida y su renovación está vinculada al período durante el cual la persona puede demostrar que mantiene un estatus migratorio elegible. Además, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) extiende la designación del TPS, la renovación de la licencia no ocurre automáticamente. El beneficiario debe acudir personalmente al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de su estado y presentar los documentos que acrediten la extensión de su estatus migratorio.

¿Qué pasa con la licencia REAL ID si se cancela el TPS?

La posible cancelación o vencimiento de la designación del TPS para un país tiene consecuencias que van más allá del permiso de permanencia temporal en Estados Unidos. Cuando una persona pierde la protección migratoria, también puede perder la elegibilidad para mantener o renovar una licencia Real ID bajo esa categoría. Esto se debe a que la vigencia de la identificación temporal está vinculada al período de autorización migratoria reconocido por el gobierno federal.

En ese escenario, la licencia Real ID que ya fue emitida no pierde su validez de manera automática el mismo día en que termina la designación del TPS. El documento conserva su vigencia hasta la fecha de vencimiento que aparece impresa en la tarjeta. Sin embargo, una vez alcanzada esa fecha, el beneficiario no podrá renovarla bajo la categoría del TPS si ya no cuenta con ese amparo migratorio. La persona tendría que demostrar que reúne los requisitos de otro estatus migratorio válido para solicitar una nueva credencial bajo los parámetros de la ley Real ID. Otro aspecto importante es que la terminación del TPS también puede afectar los permisos de trabajo vinculados a las categorías migratorias A12 o C19, que corresponden a beneficiarios de este programa.