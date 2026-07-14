¿Qué hacer ante prohibición de EEUU a renovar pasaporte a los nacidos después de 2010?

​​​Washington, Estados Unidos.- El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó en su portal digital una nueva determinación sobre quiénes son los titulares de pasaportes americanos que no podrán actualizar su identificación internacional mediante el trámite de renovación.

¿Qué deberán hacer ahora entonces para actualizarlo? Aquí te lo explicamos:

La normativa vigente impide la renovación, por ejemplo, a todos los nacidos desde el 2010 en adelante, es decir que quienes tenían menos de 16 años al solicitar su ejemplar no pueden renovar el documento uno vez que se les venza, sino que deben tramitar uno completamente nuevo.

Cabe señalar que los pasaportes para menores de 16 años siempre deben ser solicitados en persona y en compañía de uno o ambos padres del menor.