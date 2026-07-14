¿Qué hacer ante prohibición de EEUU a renovar pasaporte a los nacidos después de 2010?

Washington, Estados Unidos.- El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó en su portal digital una nueva determinación sobre quiénes son los titulares de pasaportes americanos que no podrán actualizar su identificación internacional mediante el trámite de renovación.
¿Qué deberán hacer ahora entonces para actualizarlo? Aquí te lo explicamos:
La normativa vigente impide la renovación, por ejemplo, a todos los nacidos desde el 2010 en adelante, es decir que quienes tenían menos de 16 años al solicitar su ejemplar no pueden renovar el documento uno vez que se les venza, sino que deben tramitar uno completamente nuevo.
Cabe señalar que los pasaportes para menores de 16 años siempre deben ser solicitados en persona y en compañía de uno o ambos padres del menor.
Estos documentos no pueden ser renovados bajo ninguna circunstancia, sino que, en su momento de vencimiento, tendrán que gestionarse nuevamente presentando todos los papeles requeridos y cumpliendo con los pasos de una tramitación inicial.
¿Cada cuánto se vence el pasaporte de menores de 16 años?
A diferencia del pasaporte de adultos, que tiene una vigencia máxima de hasta 10 años, los pasaportes de menores de 16 tan sólo son válidos por 5 años. La medida podría estar relacionada al cambio latente de los menores en un lapso de cinco años, no es lo mismo una persona de 8 años que una de 13.
La prohibición de renovación de pasaportes a menores de 16 años, aplica además a otras personas o situaciones en Estados Unidos. Por ejemplo, se prohíbe terminantemente la renovación de cualquier pasaporte:
- Que haya sido emitido hace más de 15 años (cuando la vigencia solo abarcaba 10 años como máximo)
- Que esté perdido o haya sido robado
- Si presenta daños severos
- No refleje el nombre actual del portador cuando no se tiene un papel para acreditar el cambio
En estos casos el solicitante en lugar de renovarlo deberá tramitar un nuevo pasaporte, presentando los documentos requeridos y realizando el trámite completo.