Niño hondureño abandonado en México será reunido con familiares en Honduras

El niño nació en julio de 2022 en territorio mexicano y quedó en situación de abandono tras ser dejado por su madre, Lesly Izamar Cruz Castañeda , también de nacionalidad hondureña.

Ciudad de México, México.- Un menor hondureño de aproximadamente dos años de edad, que fue abandonado en el estado de Hidalgo, México se reencontrará pronto con su familia en Honduras, luego de que el Consulado de Honduras en México iniciara gestiones para garantizar su protección y retorno al país.

De acuerdo con información oficial, la mujer es buscada por las autoridades mexicanas, luego de que la Fiscalía del Estado de Hidalgo abriera una investigación por el delito de violencia familiar en perjuicio del menor.

Tras conocerse el caso, el cónsul de Honduras en México, Héctor Amador, impulsó acciones para lograr la reunificación familiar, coordinando esfuerzos con una tía del niño que reside en Honduras, quien ha expresado su disposición para hacerse cargo de él y brindarle un entorno seguro.

Entre las gestiones realizadas, se informó que el acta de nacimiento mexicana del menor, debidamente apostillada, fue trasladada a instancias de protección al migrante, con el propósito de inscribirlo como ciudadano hondureño y facilitar su regreso al país.

Paralelamente, se solicitó a las autoridades hondureñas correspondientes agilizar los trámites legales para concretar el retorno del infante.

Mientras se completa el proceso, el niño permanece bajo el cuidado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el estado de Hidalgo, donde recibe atención y resguardo.