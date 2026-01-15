Matan a hondureño que extorsionaba a migrantes en Veracruz, México

Castillo Rosales se dedicaba presuntamente a cobrar “piso” a migrantes indocumentados que transitaban por la zona en su intento de llegar al norte de México.

Coatzacoalcos, México.- Un hombre identificado como Dani Javier Castillo Rosales , alias “Dani El Manco”, de 34 años y originario de Honduras, murió acribillado dentro de la vivienda donde se refugiaba en la colonia Constituyentes en Veracuz, México .

El hecho ocurrió la tarde del 11 de enero, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta la casa ubicada en la intersección de las calles Río Grijalva y Buganvilias, ingresaron al inmueble y le dispararon en múltiples ocasiones.

Tras el ataque, los responsables huyeron con rumbo desconocido.

El ataque provocó un fuerte despliegue policial en la zona. Elementos de la Policía Municipal y otras corporaciones de seguridad acordonaron el área y notificaron a las autoridades correspondientes para iniciar las diligencias.

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) trasladó el cuerpo para realizar el levantamiento del cadáver en base de ley, que determinará con precisión la causa de muerte.

Castillo Rosales tenía antecedentes de violencia. En enero de 2015, perdió un brazo y una mano luego de ser arrojado de un tren en movimiento por varias de sus víctimas mientras transitaba junto a otros migrantes.