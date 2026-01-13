Hondureño es detenido en San Salvador por realizar señas alusivas a pandillas

San Salvador, El Salvador.- Un ciudadano hondureño fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) señalado de realizar señas vinculadas a pandillas y de amenazar a personas en la vía pública, en el barrio San Jacinto, en San Salvador.
El detenido fue identificado como Cristian Giovanni Dueñas Reyes, de 31 años, quien fue denunciado por transeúntes tras ser observado haciendo gestos asociados a la Mara Salvatrucha (MS-13) en la Avenida Cuba. Las conductas quedaron registradas en videos difundidos por usuarios en redes sociales.
En las grabaciones se aprecia al hombre utilizando su mano izquierda para realizar señas y profiriendo amenazas contra quienes circulaban por el sector, lo que motivó la intervención policial.
Agentes de la PNC del sector San Salvador Oriente localizaron a Dueñas Reyes en la intersección de la Avenida Cuba, donde procedieron a su detención.
Durante la intervención, los policías constataron que el hondureño portaba varios tatuajes relacionados con estructuras criminales, lo que reforzó las denuncias presentadas en su contra.
El capturado fue trasladado a una delegación policial y quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para el proceso legal respectivo.
En San Jacinto, San Salvador Centro, capturamos a Cristian Giovanni Dueñas Reyes, de 31 años de edad.— PNC El Salvador (@PNCSV) January 12, 2026
Este sujeto, fue captado en un vídeo que circuló en redes sociales presumiendo su pertenencia a la MS13.
Fue intervenido por uno de nuestros equipos sobre la avenida Cuba y... pic.twitter.com/tJ6xta0PPD