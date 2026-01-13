Hondureño es detenido en San Salvador por realizar señas alusivas a pandillas

San Salvador, El Salvador.- Un ciudadano hondureño fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) señalado de realizar señas vinculadas a pandillas y de amenazar a personas en la vía pública, en el barrio San Jacinto, en San Salvador.

El detenido fue identificado como Cristian Giovanni Dueñas Reyes, de 31 años, quien fue denunciado por transeúntes tras ser observado haciendo gestos asociados a la Mara Salvatrucha (MS-13) en la Avenida Cuba. Las conductas quedaron registradas en videos difundidos por usuarios en redes sociales.

En las grabaciones se aprecia al hombre utilizando su mano izquierda para realizar señas y profiriendo amenazas contra quienes circulaban por el sector, lo que motivó la intervención policial.