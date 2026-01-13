Hondureño es detenido en San Salvador por realizar señas alusivas a pandillas

  1. Inicio
  13 de enero de 2026
Un hondureño fue capturado en San Salvador tras denuncias y videos que lo muestran haciendo señas de pandillas.

 Foto: cortesía Perspectiva Global

San Salvador, El Salvador.- Un ciudadano hondureño fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) señalado de realizar señas vinculadas a pandillas y de amenazar a personas en la vía pública, en el barrio San Jacinto, en San Salvador.

El detenido fue identificado como Cristian Giovanni Dueñas Reyes, de 31 años, quien fue denunciado por transeúntes tras ser observado haciendo gestos asociados a la Mara Salvatrucha (MS-13) en la Avenida Cuba. Las conductas quedaron registradas en videos difundidos por usuarios en redes sociales.

En las grabaciones se aprecia al hombre utilizando su mano izquierda para realizar señas y profiriendo amenazas contra quienes circulaban por el sector, lo que motivó la intervención policial.

Agentes de la PNC del sector San Salvador Oriente localizaron a Dueñas Reyes en la intersección de la Avenida Cuba, donde procedieron a su detención.

Durante la intervención, los policías constataron que el hondureño portaba varios tatuajes relacionados con estructuras criminales, lo que reforzó las denuncias presentadas en su contra.

El capturado fue trasladado a una delegación policial y quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para el proceso legal respectivo.

