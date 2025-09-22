Niñas hondureñas que fueron abandonadas en México, por siete años, regresan a Honduras

Puebla, México.- Después de 7 años de incertidumbre, ausencia y tristeza, las tres niñas hondureñas que fueron abandonadas por su madre y que permanecieron bajo el resguardo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) regresarán a Honduras.

Las niñas de 7, 8 y 11 años estarán a partir de este martes 23 de septiembre bajo el cuidado y resguardo de sus abuelos maternos, con quienes tuvieron comunicación durante todos estos años a través de videollamadas.

Las menores hondureñas arribarán a San Pedro Sula en un vuelo comercial a las 11:10 de la mañana. Para las autoridades del consulado de Honduras en México, el retorno de las menores "representa no solo el fin de un periodo de vulnerabilidad, sino también el comienzo de una nueva etapa llena de amor y protección familiar".