Edwin Cruz, el hondureño que asesinó a una adolescente en EE UU por negarse a tener intimidad

"El acusado Gómez entró en su vehículo, una Chevrolet Suburban que estaba estacionada en doble fila en la avenida Roosevelt. Luego giró a la derecha en la calle Benham y se subió a la acera justo en frente del grupo. Después de subirse a la acera, Gómez presuntamente atropelló a Álvarez, de 16 años, a su madre y a su padrastro", detalla el reporte de la fiscalía. Un video muestra el momento exacto en que ocurrieron los hechos. La madre, junto a su pareja y la víctima, caminaban tranquilamente cuando, de la nada, el hondureño apareció y las atropelló.