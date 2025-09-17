Edwin Cruz, el hondureño que asesinó a una adolescente en EE UU por negarse a tener intimidad

Edwin Cruz Gómez, de 38 años, es un hondureño de nacimiento que, como muchos compatriotas, residía en Estados Unidos. Fue capturado tras asesinar a una menor de 16 años.
Edwin estuvo involucrado en un atropellamiento ocurrido el sábado por la noche en Nueva York. La joven quedó prensada entre un poste y la parte delantera del vehículo. ¿Pero qué se sabe del hondureño?
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) reveló que el sospechoso es un inmigrante hondureño indocumentado que había sido deportado en 2005.
El hondureño residía de forma ilegal en Estados Unidos y, además de los delitos que cometió, tenía múltiples antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol.
El historial delictivo revela que el hondureño fue detenido por conducir en estado de ebriedad en 2013, y en 2024 fue arrestado en Long Island, pero liberado bajo el programa de Alternativas a la Detención de ICE.
Además de estas graves faltas, también fue hallado en posesión de documentos falsificados y conduciendo sin licencia.
En enero de 2025 fue detenido nuevamente por conducir ebrio, y ahora se le suma el delito de asesinato e intento de asesinato. A continuación, cómo ocurrieron los hechos.
Según lo revelado por la fiscalía: "El acusado comenzó a acosar a la víctima y a su madre, ofreciéndoles dinero a cambio de actos sexuales".
Luego de que ellas lo rechazaran, el ciudadano se enfureció y, de acuerdo con la fiscalía, eso habría desatado una discusión verbal que luego se convirtió en un altercado físico entre el padrastro de la víctima y el acusado.
Un video muestra el momento exacto en que ocurrieron los hechos. La madre, junto a su pareja y la víctima, caminaban tranquilamente cuando, de la nada, el hondureño apareció y las atropelló.
En el momento de la agresión, la jovencita de 16 años, identificada como Jhoanny Gómez, quedó prensada contra un poste, mientras su madre golpeaba el carro para que retrocediera.
"El acusado Gómez entró en su vehículo, una Chevrolet Suburban que estaba estacionada en doble fila en la avenida Roosevelt. Luego giró a la derecha en la calle Benham y se subió a la acera justo en frente del grupo. Después de subirse a la acera, Gómez presuntamente atropelló a Álvarez, de 16 años, a su madre y a su padrastro", detalla el reporte de la fiscalía.