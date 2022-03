De Intibucá a Georgia: Lenel, el estilista que traspasó fronteras hasta cumplir su sueño

Un visionario

Lenel Cerna sabía que su talento le ayudaría a llegar lejos, pero jamás imaginó todo lo que se avecinaba. Sus primeros estudios se remontan a los años 90, cuando aprendió principios básicos de belleza en una academia sampedrana.

Poco después se mudó a La Esperanza, Intibucá, logrando acaparar nueva clientela que quedaba encantada con cada uno de los looks y servicio del joven.

Años más tarde logró ahorrar para viajar a Londres, España y México y seguir aprendiendo en el rubro. Fue entonces que decidió abrir su propia academia de belleza en las que capacitó a tres promociones. “Nuestro salón y academia en el occidente del país fue un éxito total y seguía realizando giras a Panamá, Venezuela, Ecuador y Colombia para seguir actualizándome”, recordó.

El hondureño quería comerse el mundo de un solo bocado, pero tenía los pies en la tierra y sabía que la tarea no sería tan fácil. En Barcelona, España, se tituló como técnico en moda y optó por volver a la nación que lo arrulló: Honduras. “Altos costos, violencia y otros factores hicieron que me arrepintiera de esta decisión. Estaba perdiendo mi juventud y me di cuenta que en nuestro país no es valorada la mano de obra”.

