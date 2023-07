Hondureño sufre grave accidente en Atlanta y piden ayuda para solventar gastos médicos

ATLANTA, ESTADOS UNIDOS.- Cerró su ojos y vio pasar su vida en cuestión de segundos, así recordó Marlon Roberto López Pineda el grave accidente automovilístico que sufrió en Atlanta, Estados Unidos, por la imprudencia de un conductor que se dio a la fuga y que hasta el momento no ha podido ser localizado.

Desde la cama de un hospital, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente, el joven hondureño que vive en Arizona por estudios, pero se encontraba de vacaciones en Atlanta, aseguró que “sólo Dios sabe por qué estoy aquí”.

“Un carro me quiso rebasar, se hizo al carril izquierdo, lo hizo muy pegado a mí, me pegó por el lado y me desestabilizó el carro. En el carril de emergencia había un carro estacionado y choqué contra ese otro vehículo”, contó el joven.