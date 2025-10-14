Fórmula 4: Jeray Perdomo se convierte en el primer piloto hondureño en hacer pruebas

Atlanta, Estados Unidos.- Con apenas 13 años, Jeray Perdomo se ha convertido en el primer piloto hondureño en participar en pruebas oficiales de Fórmula 4, una de las categorías base más importantes del automovilismo mundial.
El joven piloto obtuvo su clasificación tras superar exigentes evaluaciones de velocidad, resistencia física, técnica de conducción y preparación mental realizadas en el Atlanta Motorsport Park, en Estados Unidos, bajo la supervisión de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
Perdomo no es ajeno a la competencia: en 2022 y 2024 se coronó bicampeón nacional en la categoría Mini Swift, consolidándose como una de las mayores promesas del automovilismo hondureño.
Su talento ya había sido reconocido a nivel internacional en 2023, cuando fue galardonado en los Americas Awards de la FIA, distinción que destaca a los pilotos jóvenes más sobresalientes del continente.
Este logro representa un paso histórico para el automovilismo hondureño y abre nuevas puertas para que más jóvenes del país incursionen en categorías internacionales.
Jeray continuará con su preparación con miras a su participación oficial en futuras competencias internacionales.