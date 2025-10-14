Fórmula 4: Jeray Perdomo se convierte en el primer piloto hondureño en hacer pruebas

El joven piloto obtuvo su clasificación tras superar exigentes evaluaciones de velocidad, resistencia física, técnica de conducción y preparación mental realizadas en el Atlanta Motorsport Park, en Estados Unidos, bajo la supervisión de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Atlanta, Estados Unidos.- Con apenas 13 años, Jeray Perdomo se ha convertido en el primer piloto hondureño en participar en pruebas oficiales de Fórmula 4 , una de las categorías base más importantes del automovilismo mundial.

Perdomo no es ajeno a la competencia: en 2022 y 2024 se coronó bicampeón nacional en la categoría Mini Swift, consolidándose como una de las mayores promesas del automovilismo hondureño.

Su talento ya había sido reconocido a nivel internacional en 2023, cuando fue galardonado en los Americas Awards de la FIA, distinción que destaca a los pilotos jóvenes más sobresalientes del continente.

Este logro representa un paso histórico para el automovilismo hondureño y abre nuevas puertas para que más jóvenes del país incursionen en categorías internacionales.



Jeray continuará con su preparación con miras a su participación oficial en futuras competencias internacionales.