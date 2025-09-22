Estados Unidos extradita a hondureño por homicidio

Tegucigalpa, Honduras.- El ciudadano hondureño acusado de homicidio, Melvin Martínez Guardado, fue extraditado desde Estados Unidos a Honduras, informó este lunes una fuente diplomática en Tegucigalpa.

El extraditado fue identificado como Melvin Martínez Guardado, confirmó la Embajada de Estados Unidos en Honduras en un mensaje publicado en la red social X.

La delegación diplomática indicó que esta entrega refleja “la solidez e importancia del tratado bilateral de extradición para fortalecer la seguridad de Honduras y de Estados Unidos”, al tiempo que resaltó que “juntos, aseguramos que los criminales no puedan evadir la justicia”.