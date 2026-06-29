Don Fabio Café destaca producto yoreño en el World of Coffee 2026, celebrado en Bruselas

La ciudad de Bruselas se convierte en el escenario mundial de la industria cafetalera al albergar el evento World of Coffee 2026. Con su excelente accesibilidad global y su histórica cultura en torno a esta bebida, la capital belga se posiciona como el lugar ideal para reunir a profesionales de la industria, campeones baristas y consumidores de todo el mundo en una celebración sin precedentes.
Durante esta edición, el World of Coffee, celebrada del 25 al 27 de junio, acogió tres competiciones distintas y de gran nivel técnico, cada una de las cuales celebra un aspecto único de la cadena de valor del café de especialidad. El público podrá disfrutar de la World Brewers Cup, que destaca la maestría en la preparación manual del café y la narrativa cafetera; el Campeonato Mundial de Tostado de Café, que reconoce la precisión y la habilidad en el perfilado del tueste; y el Campeonato Mundial de Café en Licores, que fusiona el café y la coctelería para explorar la innovación en sabores.
En este evento de primer nivel, la representación centroamericana ha brillado notablemente gracias a la exhibición de café originario del departamento de Yoro. La destacada presencia de Don Fabio Café ha llamado la atención de catadores y compradores, demostrando que las fincas yoreñas producen granos capaces de cautivar a los paladares más exigentes del mercado internacional de especialidad.
La importancia de esta participación radica en la consolidación de una trayectoria de esfuerzo, calidad y visión exportadora que trasciende fronteras. Este logro cuenta con un antecedente fundamental que respalda su prestigio internacional, pues Don Fabio Café también había estado presente en el World of Coffee 2025, celebrado en la ciudad de Ginebra, Suiza.
Este éxito particular es un reflejo indiscutible de la importancia del café hondureño a nivel global. Honduras se mantiene como una auténtica potencia cafetalera, reconocida no solo por ser el principal productor de Centroamérica, sino por la excepcional diversidad de perfiles de taza que ofrecen sus distintas regiones, cultivados con dedicación por miles de familias que apuestan por la innovación y la sostenibilidad.
En definitiva, la vitrina que ofrece Bruselas sirve para ratificar que el café de Yoro, de la mano de productores como Don Fabio Café, tiene un lugar asegurado en la élite internacional. Al participar activamente en escenarios de este calibre, el grano hondureño sigue escribiendo una historia de éxito que eleva el nombre del país y asegura un futuro próspero para sus caficultores.