Don Fabio Café destaca producto yoreño en el World of Coffee 2026, celebrado en Bruselas

La ciudad de Bruselas se convierte en el escenario mundial de la industria cafetalera al albergar el evento World of Coffee 2026. Con su excelente accesibilidad global y su histórica cultura en torno a esta bebida, la capital belga se posiciona como el lugar ideal para reunir a profesionales de la industria, campeones baristas y consumidores de todo el mundo en una celebración sin precedentes.

Durante esta edición, el World of Coffee, celebrada del 25 al 27 de junio, acogió tres competiciones distintas y de gran nivel técnico, cada una de las cuales celebra un aspecto único de la cadena de valor del café de especialidad. El público podrá disfrutar de la World Brewers Cup, que destaca la maestría en la preparación manual del café y la narrativa cafetera; el Campeonato Mundial de Tostado de Café, que reconoce la precisión y la habilidad en el perfilado del tueste; y el Campeonato Mundial de Café en Licores, que fusiona el café y la coctelería para explorar la innovación en sabores.

En este evento de primer nivel, la representación centroamericana ha brillado notablemente gracias a la exhibición de café originario del departamento de Yoro. La destacada presencia de Don Fabio Café ha llamado la atención de catadores y compradores, demostrando que las fincas yoreñas producen granos capaces de cautivar a los paladares más exigentes del mercado internacional de especialidad.