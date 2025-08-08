Condenan a prisión a hondureño de la pandilla 18 por traficar pastillas con fentanilo en Boston

Massachusetts, Estados Unidos.- A dos años y dos meses de prisión fue sentenciado un hondureño miembro Pandilla Barrio 18 por traficar pastillas con fentanilo en la ciudad de Boston del estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Elvin Martínez Flores, de 23 años de edad, residía ilegalmente en la comunidad de Everett, según la Fiscalía del distrito de Massachusetts.

Las investigaciones señalan a Martínez Flores como un "sofisticado" traficante de fentanilo mayorista. El 20 de octubre de 2024, el hondureño vendió alrededor de 400 pastillas con fentanilo a un testigo colaborador. Luego, el 28 de octubre de 2024, vendió un aproximado de 500 pastillas más con el narcótico. Martínez Flores fue arrestado por la Policía de Everett el 20 de noviembre de 2024 y su juicio inició hasta en enero de 2025. Tras desarrollarse el juicio, el imputado aceptó su culpabilidad en los cargos el pasado 14 de mayo. Además de los 14 meses de pena carcelaria a los que fue sentenciado, tendrá que pasar tres años bajo libertad supervisada. Al cumplir su condena, existe la posibilidad de que sea deportado a Honduras. Días atrás, una hondureña del estado de Oregón fue condenada a nueve años de cárcel y otros tres bajo libertad supervisada por traficar 10 libras de fentanilo.